2018-12-05T20:07:27+03:00
Спорт

Смогут ли Кокорин и Мамаев вернуться в футбол после продления ареста?

Тверской суд Москвы оставил спортсменов под стражей до 8 февраля 2019 года
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александр Кокорин и Павел Мамаев в футболках сборной. Фото: Станислав Красильников/ТАССАлександр Кокорин и Павел Мамаев в футболках сборной. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Суд решил - оставить под стражей до 8 февраля футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева. Решение принял сегодня, 5 декабря, Тверской суд города Москвы. Футболисты встретят Новый год в «Бутырке» и задержатся там до 8 февраля.

Вариантов вернуться в футбол у игроков немного. При подписке о невыезде или домашнем аресте футболисты все равно не смогли бы вернуться в свои клубы и тем более летать на игры со своей командой в разные города.

Поручительство и залог не препятствуют передвижению по стране, а вот заграницу спортсменов не выпустят. Тем более, что Мамаев сдал свой зарубежный паспорт следователям.

Напомним, что «Зениту» и «Краснодару» в этом году предстоит провести еще по одному матчу в Лиге Европы. Питерцы 13 декабря сыграют в Чехии со «Славией», а «Краснодар» поедет в Испанию в гости к «Севилье».

Что касается матчей внутреннего первенства, то теоретические шансы вернуться на поле были. К примеру, 9 декабря «Зенит» дома играет с «Рубином» и Кокорина еще можно было заявить на эту встречу. А вот Мамаева в «Краснодаре» явно списали со счетов и пытаются разорвать с ним контракт.

Однако решение Тверского суда Москвы исключает возвращение футболистов в большой спорт в ближайшее время.

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