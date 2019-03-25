Перец чили может спасти от сердечный проблем

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-25T12:01:41+03:00

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Оказывается, что красный перец не только помогает сделать блюдо острым, но и способствует сохранению здоровья. Те, что регулярно включает его в свой рацион, живут дольше, так как реже сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной системы, злокачественными опухолями.

Этот вывод ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета и Женского госпиталя Бригама из США сделали не на пустом месте. Целых семь лет они наблюдали за почти полумиллионом человек в возрасте от 30 до 79 лет.

Те, кто предпочитает острые блюда, живут на 12-14 процентов дольше остальных. В группе, которая признавалась в употреблении острого перца, меньше умирали от целого ряда заболеваний, пишет Утро.ру.

За перец чили выступают не только заокеанские ученые, но и наш российский политик Геннадий Онищенко. Он старается каждый день съедать перчинки и запивает их лимонным соком. Польза от этого огромная, утверждает автор эксперимента. Это дает выработку эндорфинов, повышающих жизненные силы, влияющих на позитивную сторону настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU