2019-03-20T15:53:22+03:00
Экономика

Козак: Правительство рассмотрит корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли

По словам вице-премьера, кардинальных изменений не будет, а речь идет об объективной необходимости
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий КозакЗаместитель председателя Правительства РФ Дмитрий КозакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли России будет оценена в ближайшие дни. Соответствующие заявление сделал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

«В ближайшие дни мы еще раз выверим, как работает налоговый манёвр в нефтяной отрасли, те механизмы, которые заложены и должны сдерживать уровень цен в мелком опте и в рознице. И постараемся сделать все в том случае, если есть объективная необходимость чуть-чуть что-то скорректировать - сказал он.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что «речь не идет о кардинальных изменениях». Он заявил, что если не будет «объективной необходимости», то правительство оставит «все, как есть».

Козак также заявил, что Кабинет министров «постарается отказаться» от ручного управления ценами на нефтепродукты через соглашение с нефтяными компаниями. Таким образом он прокомментировал возможное продление соглашения о стабилизации цен на топливо с нефтяными компаниями, которое истекает 31 марта.

Напомним, что в ноябре прошлого года власти договорились с нефтяными компаниями заморозить цены на бензин. Однако эксперты заявили, что это может быть только временной мерой и 31 марта государству не удастся продлить данное соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме объяснили, кто сможет воспользоваться "ипотечными каникулами"
Apple выпустила AirPods с беспроводным зарядным чехлом
Юнкер: Brexit должен быть осуществлен до 23 мая
Трейлер "Однажды в Голливуде", нового фильма Тарантино, появился в сети
Путин: британский бизнес мог бы поучаствовать в реализации нацпроектов
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Мэй запросила отсрочки по Brexit до 30 июня
В Великобритании задержали индийского бизнесмена по обвинению в мошенничестве
Закон о хостелах: Совет Думы поддержал создание согласительной комиссии с Совфедом
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам России
Лавров предупредил об угрозе конфликта с применением ядерного оружия
Гитарист «Ленинграда» прокомментировал сообщение о роспуске группы
Вышинский: Дело против меня развалится