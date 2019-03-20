Козак: Правительство рассмотрит корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-20T15:53:22+03:00

По словам вице-премьера, кардинальных изменений не будет, а речь идет об объективной необходимости

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Необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли России будет оценена в ближайшие дни. Соответствующие заявление сделал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

«В ближайшие дни мы еще раз выверим, как работает налоговый манёвр в нефтяной отрасли, те механизмы, которые заложены и должны сдерживать уровень цен в мелком опте и в рознице. И постараемся сделать все в том случае, если есть объективная необходимость чуть-чуть что-то скорректировать - сказал он.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что «речь не идет о кардинальных изменениях». Он заявил, что если не будет «объективной необходимости», то правительство оставит «все, как есть».

Козак также заявил, что Кабинет министров «постарается отказаться» от ручного управления ценами на нефтепродукты через соглашение с нефтяными компаниями. Таким образом он прокомментировал возможное продление соглашения о стабилизации цен на топливо с нефтяными компаниями, которое истекает 31 марта.

Напомним, что в ноябре прошлого года власти договорились с нефтяными компаниями заморозить цены на бензин. Однако эксперты заявили, что это может быть только временной мерой и 31 марта государству не удастся продлить данное соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU