Мьянма получила еще шесть российских истребителей Як-130

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-25T14:04:36+03:00

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Мьянма получила еще шесть российских учебно-боевых истребителей Як-130. О завершении поставок сообщил вице-президент Объединенной авиационной корпорации Илья Тарасенко, который в настоящий момент находится в Малайзии, где с 26 по 30 марта пройдет оружейная выставка LIMA-2019.

"Все контракты на поставку самолетов Як-130 в страну реализованы", - сказал специалист.

При этом он подчеркнул, что данные истребители пользуются особой популярностью в Юго-Восточной Азии, и, помимо Мьянмы, их уже приняли на вооружение Бангладеш и Лаос.

"Уверен, что это обусловлено в том числе и его высокими боевыми возможностями", - цитирует РИА Новости Тарасенко.

Вице-президент ОАК напомнил, что Як-130 способны применять арсенал авиационного вооружения суммарной массой до 3000 килограммов. Более того, с их помощью можно не только бороться с разнообразными целями, но и отрабатывать боевое применение.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад Россия уже поставляла истребители данного типа в Мьянму. Тогда страна также заказала шесть экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU