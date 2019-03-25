2019-03-25T14:31:01+03:00
Экономика

Минфин: снижение ставок по ипотеке до 8% возможно раньше 2024 года

Замглавы Министерства финансов заявил, что в ведомстве не видят никаких опасений для реализации национального проекта «Жильё и городская среда»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замглавы Минфина Алексей Моисеев. Фото: пресс-служба Министерства финансов РФЗамглавы Минфина Алексей Моисеев. Фото: пресс-служба Министерства финансов РФ
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В Министерстве финансов ожидают, что уровень ставки по ипотеке до 8% и ниже может быть достигнут раньше 2024 года, предусмотренного национальным проектом «Жильё и городская среда». Соответствующие заявление сделал замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

«Мы сейчас не видим опасений — с учётом цели, поставленной президентом, по выходу на 8% к 2024 году. Мы ожидаем, что этот уровень будет достигнут раньше, но, видимо, не в этом и даже не в следующем году», — сказал представитель Минфина.

По словам Моисеева, в ведомстве уверены, что к 2024 году в России будет показан «устойчивый тренд по выходу на 8%». Он также отметил, что ставка может быть «даже и ниже» при условии хорошего развития макроэкономики.

Напомним, выступая на съезде Российского союза промышленников 14 марта, Президент РФ Владимир Путин поставил задачу должна выйти на ставку по ипотеке ниже 8% к 2024 году. Ранее президент России поручил правительству и Центральному банку страны принять меры, необходимые для снижения средней ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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