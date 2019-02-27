Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% годовых

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-27T13:48:47+03:00

Также в законодательство будет внесено понятие "ипотечные каникулы", а льготную ставку для семей с несколькими детьми распространят на весь срок кредита

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку страны принять меры, необходимые для снижения средней ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже. Об этом говорится в перечне задач, которые были подготовлены по итогам послания главы государства Федеральному собранию.

Отчитаться о принятых для реализации поручения мерах нужно будет до 15 января 2020 года. При этом уже до 1 июля 2019-го исполнители должны внести в законодательство понятие "ипотечные каникулы". Сайт kp.ru писал о том, что этот механизм позволит заемщикам временно не выплачивать кредит в случае, если они попали в тяжелую финансовую ситуацию.

Кроме того, будут официально улучшены условия предоставления ипотеки многодетным семьям. Президент распорядился законодательно закрепить изменения, которые распространяют субсидирование ипотечной ставки для граждан с двумя и более детьми на весь срок кредитования. Уровень льготной ставки останется тот же - 6%. Соответствующие поправки должны быть разработаны до 10 апреля 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693015" frameborder="0"></iframe> Путин о снижении ставок по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU