Путин поручил выйти на ставку по ипотеке ниже 8 %

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-14T14:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

К 2024 году Россия должна выйти на ставку по ипотеке ниже 8%. Соответствующие заявление сделал Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, 14 марта.

Говоря о ставки по ипотеке, которая сейчас в среднем выросла с 9,5-9,56% до 10,5-11%, глава государства заявил, что «надо, разумеется, уже идти туда, вниз, возвращаться».

«Негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным, поэтому вся эта макроэкономика должна влиять и на банковские ставки, на инфляцию в конечном итоге в положительном плане. Нам, безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8%, а к 2024 году — 7,8-7,9%. Точно ниже 8% мы должны выйти», - сказал Путин.

Напомним, ранее президент России поручил правительству и Центральному банку страны принять меры, необходимые для снижения средней ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже. Это отмечено в перечне задач, которые были подготовлены по итогам послания главы государства Федеральному собранию.

ИСТОЧНИК KP.RU