2019-03-25T15:09:28+03:00
Общество

Рогозин рассказал о проекте беспилотного трамвая медицинского назначения

По словам главы «Роскосмоса» он будет даже дешевле привычного общественного транспорта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий РогозинГендиректор Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о запуске проекта первого опытного беспилотного трамвая медицинского назначения, в котором пассажиры смогут пройти минимальное медобслуживание по дороге на работу.

«Дано поручение сделать первый опытный трамвай медицинского назначения. Это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые позволят пассажирам, скажем, по дороге на работу, пройти минимальное медобслуживание", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса сообщил, что проект трамвая рассматривается Объединенной ракетно-космической корпорацией (ОРКК) совместно с компанией «Инвитро» на мощностях Усть-Катавского вагонного завода (УКВЗ, Челябинская область). По его словам, «Инвитро» в этом заинтересовано и на данный момент будет создана одна пилотная машина на их средства.

Рогозин также заявил, что новый трамвай будет дешевле представленных на рынке аналогов российского производства. «Стоимость новых трамваев, которые приобретаются городскими властями, сегодня - порядка 36 млн рублей, Усть-Катавский трамвай будет стоить примерно 26 млн рублей. Здесь мы ориентируемся на региональные центры, в первую очередь, города-миллионники», - сказал он.

Ранее, сайт kp.ru сообщал о том, что Рогозин предложил властям Челябинской области спасти УКВЗ покупкой ста трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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