Франция осудила обстрел ракетами израильской территории из сектора Газа

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-25T15:21:25+03:00

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Франция решительно осуждает ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа, который произошел накануне.

- Мы выражаем нашу солидарность с жертвами и напоминаем о нашей неизменной приверженности безопасности Израиля, - заявили в МИД Франции.

Напомним, палестинская ракета в понедельник утром, 25 марта, попала в жилой дом в густонаселённой центральной части Израиля, ранив семь человек, включая детей. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что сокращает визит в США и возвращается на родину, чтобы руководить силовым ответом на обстрел из сектора Газа, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Израиль сдвигает войска к границе Газа после обстрела. Еврейское государство проводит частичную мобилизацию. В Тель-Авиве также приняли решение закрыть границы сектора Газа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699051" frameborder="0"></iframe> Запущенная из Газы ракета попала в дом под Тель-Авивом.

ИСТОЧНИК KP.RU