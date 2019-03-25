2019-03-25T15:21:25+03:00
В мире

Франция осудила обстрел ракетами израильской территории из сектора Газа

Во французском МИД напомнили о "неизменной приверженности безопасности Израиля"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Франция осудила обстрел ракетами израильской территории из сектора ГазаФранция осудила обстрел ракетами израильской территории из сектора ГазаФото: REUTERS
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Франция решительно осуждает ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа, который произошел накануне.

- Мы выражаем нашу солидарность с жертвами и напоминаем о нашей неизменной приверженности безопасности Израиля, - заявили в МИД Франции.

Напомним, палестинская ракета в понедельник утром, 25 марта, попала в жилой дом в густонаселённой центральной части Израиля, ранив семь человек, включая детей. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что сокращает визит в США и возвращается на родину, чтобы руководить силовым ответом на обстрел из сектора Газа, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Израиль сдвигает войска к границе Газа после обстрела. Еврейское государство проводит частичную мобилизацию. В Тель-Авиве также приняли решение закрыть границы сектора Газа.

Запущенная из Газы ракета попала в дом под Тель-Авивом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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