Франция осудила обстрел ракетами израильской территории из сектора Газа
Франция решительно осуждает ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа, который произошел накануне.
- Мы выражаем нашу солидарность с жертвами и напоминаем о нашей неизменной приверженности безопасности Израиля, - заявили в МИД Франции.
Напомним, палестинская ракета в понедельник утром, 25 марта, попала в жилой дом в густонаселённой центральной части Израиля, ранив семь человек, включая детей. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что сокращает визит в США и возвращается на родину, чтобы руководить силовым ответом на обстрел из сектора Газа, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Израиль сдвигает войска к границе Газа после обстрела. Еврейское государство проводит частичную мобилизацию. В Тель-Авиве также приняли решение закрыть границы сектора Газа.
Запущенная из Газы ракета попала в дом под Тель-Авивом.
ИСТОЧНИК KP.RU