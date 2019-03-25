2019-03-25T12:35:21+03:00
В мире

Израиль сдвигает войска к границе Газа после обстрела

Еврейское государство проводит частичную мобилизацию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ракета ХАМАС попала в дом в центральной части ИзраиляРакета ХАМАС попала в дом в центральной части ИзраиляФото: REUTERS
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Глава генштаба Армии Израиля Авив Кохави выдвинул две военные бригады и командный центр к границе с сектором Газа. Тель-Авив проводит частичную мобилизацию. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.

Представитель израильской армии заявил, что Израиль готов ко всем исходам. В Тель-Авиве также приняли решение закрыть границы сектора Газа.

Напомним, утром в понедельник, 25 марта, на один из частных домов в городе Кфар-Сава упал снаряд. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Коттедж был полностью разрушен.

Ответственность за атаку Израиль возложили на правящее в Газе движение ХАМАС. Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил сократить свой визит в США и в экстренном порядке вернуться в страну из-за обстрела.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 15 марта Армия обороны Израиля сообщила, что по территории еврейского государства из сектора Газа были запущены еще две ракеты, которые были перехвачены системой Противоракетной обороны «Железный купол».

Запущенная из Газы ракета попала в дом под Тель-Авивом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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