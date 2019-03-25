Нетаньяху решил сократить визит в США из-за ракетного обстрела Израиля
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил сократить свой визит в США и в экстренном порядке вернуться на родину из-за ракетного обстрела территории государства со стороны Сектора Газа.
Сайт kp.ru писал о том, что утром в понедельник, 25 марта, на один из частных коттеджей в городе Кфар-Сава упал снаряд. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Дом был полностью разрушен, а припаркованные рядом машины повреждены.
Запущенная из Газы ракета попала в дом под Тель-Авивом.
Главу правительства Израиля проинформировали о сучившемся, уже когда он прибыл в Вашингтон. Сразу после этого Нетаньяху провел несколько телефонных разговоров с начальником Генерального штаба Армии обороны страны, главой Совета национальной безопасности и другими высокопоставленными силовиками.
По итогам обсуждений было решено ограничиться встречей с президентом США Дональдом Трампом и немедленно вернуться в Израиль, передает Jerusalem Post.
ИСТОЧНИК KP.RU