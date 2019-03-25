Экс-глава «Росгеологии» назвал причины своей отставки

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-25T17:20:45+03:00

По словам Романа Панова, его увольнение связано с «плановой ротацией кадров» [видео]

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Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов, общаясь в понедельник, 25 марта, с журналистами, объяснил свою отставку «плановой ротацией кадров». При этом он все же признал, что на принятое акционером решение отчасти повлиял и скандал, разгоревшийся вокруг его бывшего заместителя Руслана Горринга.

«Информационный фон, который был создан в отношении этого вопроса и деятельности Руслана Израиловича (Горринга), безусловно, имел свое влияние на принимаемые решения», - приводит слова Панова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 марта появилась информация о том, что гендиректор «Росгеологии» Роман Панов досрочно отправлен в отставку. Произошло это на фоне скандала с его заместителем Русланом Горрингом: в январе в сети появилось видео, на которой замглавы госкомпании грозит подчиненным увольнениями, нецензурно выражается и рассказывает об интимных отношениях с сотрудницами холдинга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688869" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

ИСТОЧНИК KP.RU