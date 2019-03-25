2019-03-25T17:58:05+03:00
В мире

Король Иордании отменил визит в Бухарест

Абдалла Второй выступил с протестом против планов Румынии перенести посольство в Иерусалим
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Король Иордании Абдалла ВторойКороль Иордании Абдалла ВторойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В знак протеста против намеренья Бухареста перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, король Иордании Абдалла Второй отменил свой визит в Румынию. Об этом сообщил Королевский двор арабского государства.

Иорданский монарх планировал прилететь в Бухарест для встречи с официальными представителями Румынии, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.

Напомним, как ранее сообщал kp.ru, премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в воскресенье, 24 марта, во время конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. В прошлом году в Румынии вопрос переноса посольства вызвал бурные споры.

Отметим, что согласно правовым документам, государствам ООН не рекомендовано размещать дипмиссии в Иерусалиме. Тем не мене о переносе посольства в декабре 2017 года заявил президент США Дональд Трамп. Позже к Вашингтону присоединились Австралия, Бразилия, Гватемала, Гондурас и Чехия также признали Иерусалим столицей Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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