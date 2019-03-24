2019-03-24T19:31:12+03:00
В мире

Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

По словам премьер-министра страны, это решение было принято «в полном согласии»
Дарья ИВАШКИНА
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Румыния переносит посольство в Израиле в ИерусалимРумыния переносит посольство в Израиле в ИерусалимФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, выступая в воскресенье, 24 марта, на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне, заявила, что Бухарест перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

«Я как премьер-министр Румынии и правительство, которое я возглавляю, переместим посольство Румынии в Иерусалим, столицу Израиля», - приводит слова Данчилэ сайт румынского правительства.

При этом политик заверила, что данное решение было принято «в полном согласии» и после завершения его анализа всеми конституционными субъектами, участвующими в процессе принятия решений в стране.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году в Румынии вопрос переноса посольства вызвал бурные споры, ведь, согласно правовым документам, государствам ООН не рекомендовано размещать дипмиссии в Иерусалиме. В итоге 25 апреля 2018 года Бухарест запустил процесс анализа и оценки переноса посольства из Тель-Авива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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