Власти США до сих пор не знают местоположение главаря ИГ*

СЕГОДНЯ 23:13 2019-03-25T23:13:20+03:00

Абу Бакр аль-Багдади не видели на публике с 2014 года

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США до сих пор не знают, где находится глава террористической организации "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Такое признание сделал спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы не знаем, где он. Поимка главы этой и других террористических группировок остается приоритетом США", - заявил он в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте.

Согласно последним сообщениям, появившимся в СМИ, аль-Багдади находится на западе Ирака и снова собирает и вооружает боевиков, сбежавших из Сирии. Иракская разведка считает, что главарь прибыл в страну по одному из тоннелей, связывающих сирийский Дейр-эз-Зор и город Эль-Каим в Ираке, в сопровождении 500 боевиков, передает ТАСС.

Спецслужбы утверждают, что поймать его сложно, поскольку аль-Багдади не находится долго на одном месте, а для перемещений использует подземные коммуникации в пустынной местности провинции Анбар.

В последний раз аль-Багдади видели на публике в июле 2014 года во время пятничной молитвы в иракском Мосуле. С тех пор в прессе неоднократно появлялись сообщения о его гибели в результате авиаударов и обстрелов сил коалиции. Однако ИГ опровергало эту информацию.

За голову аль-Багдади власти США назначили награду в размере $25 млн. В июле 2017 года занимавший пост министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Абу Бакр аль-Багдади все еще жив. Как писал сайт kp.ru, Мэттис сказал, что изменит свое мнение только после того, как в Пентагоне получат достоверные данные о смерти лидера террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU