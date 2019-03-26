2019-03-26T03:57:44+03:00
Политика

Британские депутаты проголосовали за определяющую роль парламента в Brexit

В среду палата общин рассмотрит несколько альтернатив соглашению с Брюсселем по условиям выхода из ЕС
Юлия ДИВЕЕВА
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Парламент Великобритании дал себе право выбирать варианты альтернативного решения по BrexitПарламент Великобритании дал себе право выбирать варианты альтернативного решения по BrexitФото: REUTERS
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Депутаты британского парламента решили, что должны иметь больше прав в выборе вариантов соглашения по условиям выхода из Евросоюза. В понедельник члены Палаты общин приняли поправку, которая предоставляет им такое право.

За документ проголосовали 329 депутатов, против - 302. Теперь ожидается, что в среду парламентарии проголосуют по различным альтернативам проекту соглашения с Брюсселем. Среди вариантов может быть как проведение второго референдума, так и отмена Brexit, выход из ЕС без сделки или сохранение членства страны в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке, передает ТАСС.

При этом, принятые парламентом решения не будут иметь обязывающей силы для правительства. Однако Терезе Мэй, которая уже дважды не смогла провести через парламент свои проекты соглашения с Брюсселем, придется обратить на них внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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