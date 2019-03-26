Тело генерал-майора ФСБ обнаружено в московской квартире с арсеналом оружия

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-26T09:58:36+03:00

Тело 59-летнего Сергея Соколова пролежало в закрытом помещении не менее недели

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В одной из московских квартире по улице Свободы обнаружено тело экс-сотрудника 10-го отдела КГБ, генерал-майора ФСБ Сергея Александровича Соколова.

О пропаже мужчины вечером в воскресенье, 24 января, сообщила его родственница. Ее встревожил тот факт Сергей Александрович давно не выходит на связь.

Прибывшие по адресу проживания Соколова правоохранители вскрыли запертую изнутри дверь и обнаружили его труп на кровати. Тело 59-летнего генерал-майора пролежало в квартире не менее семи дней и уже начало гнить. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Вероятнее всего, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Стоит отметить, что дома у сотрудника ФСБ обнаружили сразу несколько экземпляров оружия и боеприпасы. Так, были изъяты травматический пистолет ПМ-Т, семь обойм с 9-миллиметровыми патронами, пистолеты Glock и "NF" и по три обоймы к каждому из них. Также обнаружено разрешение на хранение и ношение оружия и охотничий билет AN 213196.

Все объекты направлены на баллистическую экспертизу. Само тело, согласно данным источника kp.ru, направлено в морг Царицыно.

"КП" писала о том, что в начале 2019 года скончался руководитель одного из ведущих подразделений УФСБ России по Смоленской области Юрий Тарасов. Полковник умер в возрасте 43 лет

ИСТОЧНИК KP.RU