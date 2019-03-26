2019-03-26T09:58:36+03:00
Происшествия

Тело генерал-майора ФСБ обнаружено в московской квартире с арсеналом оружия

Тело 59-летнего Сергея Соколова пролежало в закрытом помещении не менее недели
Екатерина БЕЛОКОНОВАkp.ru
Поделиться:
Комментарии: comments5
Признаков насильственной смерти мужчины не обнаруженоПризнаков насильственной смерти мужчины не обнаруженоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В одной из московских квартире по улице Свободы обнаружено тело экс-сотрудника 10-го отдела КГБ, генерал-майора ФСБ Сергея Александровича Соколова.

О пропаже мужчины вечером в воскресенье, 24 января, сообщила его родственница. Ее встревожил тот факт Сергей Александрович давно не выходит на связь.

Прибывшие по адресу проживания Соколова правоохранители вскрыли запертую изнутри дверь и обнаружили его труп на кровати. Тело 59-летнего генерал-майора пролежало в квартире не менее семи дней и уже начало гнить. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Вероятнее всего, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Стоит отметить, что дома у сотрудника ФСБ обнаружили сразу несколько экземпляров оружия и боеприпасы. Так, были изъяты травматический пистолет ПМ-Т, семь обойм с 9-миллиметровыми патронами, пистолеты Glock и "NF" и по три обоймы к каждому из них. Также обнаружено разрешение на хранение и ношение оружия и охотничий билет AN 213196.

Все объекты направлены на баллистическую экспертизу. Само тело, согласно данным источника kp.ru, направлено в морг Царицыно.

"КП" писала о том, что в начале 2019 года скончался руководитель одного из ведущих подразделений УФСБ России по Смоленской области Юрий Тарасов. Полковник умер в возрасте 43 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости населения
Порошенко подает в суд на украинский телеканал "1+1"
Отечественные препараты стали пользоваться большим спросом у россиян
Пожар в торговом центре в Баку охватил четыре этажа
Опубликовано видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Вилкул заявил, что действующие власти тянут Украину в "темную Европу"
Япония осудила исследования Южной Кореи в районе спорных островов
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены между США и Мексикой
Неизвестные осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко на Украине
Разведка США рассказала, когда "Посейдоны" поступят на вооружение армии России
Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва
Погода в Москве на 26 марта 2019 года: снег, дождь и сильный ветер
Президент Мексики потребовал у короля Испании извиниться за нарушения во время завоевания
Канада предоставила убежище прятавшей Сноудена женщине
Конгрессмены США приняли закон о борьбе с энергетическим влиянием России
В России суд впервые вынес приговор за вовлечение подростков в митинги
Эксперты США смоделировали начало войны между Россией и НАТО
Установка "умных" счетчиков газа может увеличить тарифы в России
Британские депутаты проголосовали за определяющую роль парламента в Brexit
Канада не поддержала решение США по Голанским высотам
АвтоВАЗ планирует обновить внедорожник Lada 4Х4
Дима Билан пришел в Большой театр на вручение награды на костылях
США испытали две противоракеты в Калифорнии
Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам