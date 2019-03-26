2019-03-26T11:06:37+03:00
Происшествия

Слушание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 3 апреля

Перед судом предстанут не только игроки "Зенита" и "Краснодара", но и двое других фигурантов дела
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Павел Мамаев. Фото: Артем Геодакян ТАССПавел Мамаев. Фото: Артем Геодакян ТАСС
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В следующую среду, 3 апреля, в зале Пресненского суда Москвы пройдет предварительное слушание уголовного дела в отношении игроков футбольных клубов "Зенит" и "Краснодар" Александра Кокорина и Павла Мамаева. На заседании будут присутствовать также двое других соучастников преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Предварительное слушание по делу братьев Кокориных, Мамаева и [Александра] Протасовицкого назначено на 3 апреля, в 14:00 мск", - заявил представитель учреждения Алексей Черников.

Он подчеркнул, что рассмотрение материалов дела будет проходить в закрытом режиме. Слушатели могут присутствовать лишь на оглашении постановления по итогам заседания, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее главное следственное управление московского главка МВД России закончило предварительное следствие по делу футболистов и направило материалы в Пресненский суд.

Напомним, что речь идет о расследовании событий, произошедших в октябре прошлого года. Тогда Мамаев и Кокорин вместе со своими друзьями избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом еще и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Арест Кокорина и Мамаева продлили до 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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