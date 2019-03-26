Минпросвещения поручило разобраться в увольнении барнаульской учительницы

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-26T11:39:54+03:00

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Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края разобраться с ситуацией, связанной с увольнением учительницы русского языка и литературы барнаульской школы Татьяны Кувшинниковой после публикации ее фотографии в купальнике.

«Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся», - говорится в сообщении ведомства.

Барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, как ранее писал сайт kp.ru, выжили из школы после скандала с фото в вечернем платье. В феврале молодая женщина, увлекающаяся моржеванием, выложила в соцсети снимок, на котором она в коротком вечернем платье сидит на турнике в мороз. Уже на следующий день ее вызвала к себе директор школы и со словами «так только проститутки одеваются» заставила написать заявление об уходе. Но тогда «обошлось» - за Кувшинникову вступились родители учеников, в связи с чем директор школы была вынуждена вернуть молодого учителя.

Учительница Татьяна Кувшинникова занимается зимним плаванием

Но на этом «доброжелатели» не успокоились. После опубликованных девушкой снимков, где она стоит в закрытом спортивном купальнике после заплыва в честь Универсиады в Красноярске, мать одного из учеников пожаловалась директору и, несмотря на многих других родителей, а также СМИ, женщину вынудили уволиться.

На сложившуюся ситуацию уже прореагировали в региональное министерство образования и науки. Министр Максим Костенко заявил, что поможет женщине найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU