2019-03-26T11:39:54+03:00
Общество

Минпросвещения поручило разобраться в увольнении барнаульской учительницы

В ведомстве отметили, что директору школы следует налаживать связи между учителями и родителями
Марина ВЕНЦОВА
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Фото: Из личного архива барнаульской учительницы Татьяну КувшинниковойФото: Из личного архива барнаульской учительницы Татьяну Кувшинниковой
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Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края разобраться с ситуацией, связанной с увольнением учительницы русского языка и литературы барнаульской школы Татьяны Кувшинниковой после публикации ее фотографии в купальнике.

«Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся», - говорится в сообщении ведомства.

Барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, как ранее писал сайт kp.ru, выжили из школы после скандала с фото в вечернем платье. В феврале молодая женщина, увлекающаяся моржеванием, выложила в соцсети снимок, на котором она в коротком вечернем платье сидит на турнике в мороз. Уже на следующий день ее вызвала к себе директор школы и со словами «так только проститутки одеваются» заставила написать заявление об уходе. Но тогда «обошлось» - за Кувшинникову вступились родители учеников, в связи с чем директор школы была вынуждена вернуть молодого учителя.

Учительница Татьяна Кувшинникова занимается зимним плаванием

Учительница Татьяна Кувшинникова занимается зимним плаванием

Но на этом «доброжелатели» не успокоились. После опубликованных девушкой снимков, где она стоит в закрытом спортивном купальнике после заплыва в честь Универсиады в Красноярске, мать одного из учеников пожаловалась директору и, несмотря на многих других родителей, а также СМИ, женщину вынудили уволиться.

На сложившуюся ситуацию уже прореагировали в региональное министерство образования и науки. Министр Максим Костенко заявил, что поможет женщине найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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