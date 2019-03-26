2019-03-26T12:17:53+03:00
В мире

Замглавы МИД Великобритании подал в отставку на фоне Brexit

Также свои посты покидают замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а также замминистра здравоохранения
Марина ВЕНЦОВА
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Кризис вокруг Brexit привел к трем отставкам в правительстве БританииКризис вокруг Brexit привел к трем отставкам в правительстве БританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Соединенном Королевстве в связи с политическим кризисом из-за Brexit правительство покидают заместитель министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

"У меня вызывает сожаление, что в этот критический момент в истории нашей страны правительство играет в рулетку с жизнями и источниками существования огромного большинства населения этой страны", - цитирует ТАСС письмо Хэррингтона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 марта лидеры 27 стран Евросоюза единогласно приняли решение об отсрочке Brexit. Тогда было решено, что выход Великобритании из объединения будет отложен до 22 мая, если парламент одобрит до конца марта соглашение с Брюсселем об условиях Brexit. В противном случае до 12 апреля, если эта сделка одобрена не будет.

Стоит отметить, что соглашение, о котором идет речь, ранее было дважды отвергнуто британским парламентом - 15 января и 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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