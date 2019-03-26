Россия передала Сирии медорудование для детских больниц

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-26T12:20:52+03:00

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Российские военные из Центра примирения враждующих сторон доставили в сирийский Тартус высокотехнологическое медицинское оборудование. Технику планируется передать в детские больницы. Об этом рассказал представитель центра Денис Иванов.

«Это оборудование необходимо для операционных и хирургических кабинетов, в первую очередь для лечения детей, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов», — цитирует подполковника ФАН.

Как рассказали в Минздраве Сирии, полученное оборудование будет установлено в центральной детской больницы в Тартусе, где уже закончен основной ремонт и подготовлены операционные.

Главврач больницы отметил, что это очень ценный груз. По его словам сейчас, когда страна восстанавливается, она остро нуждается в медоборудовании, которое в Сирии не производится, а закупить его на Западе из-за санкций нет возможности, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU