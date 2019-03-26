2019-03-26T15:05:46+03:00
Происшествия

В Казахстане при столкновении автобусов погибли два человека, 35 пострадали

Среди пострадавших есть гражданка Филиппин [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
В Казахстане в ДТП погибли два человека, 35 пострадали. Фото мэрии городаВ Казахстане в ДТП погибли два человека, 35 пострадали. Фото мэрии города
Изменить размер текста:

В столице Казахстана – Нур-Султане – во вторник на перекрестке столкнулись два пригородных автобуса. По инерции они задели еще один находившийся рядом автобус, машину скорой помощи и ряд легковых автомобилей.

«Всего пострадало 35 человек, два человека погибли, 23 – госпитализированы», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии со ссылкой на руководителя городского управления общественного здравоохранения Камалжана Надырова.

Два автобуса столкнулись в Нур-Султане.

По его словам, в настоящий момент трем пострадавшим проводится операция, еще четверо готовятся к этому. Некоторые люди уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой.

Среди пострадавших в ДТП, как отметил глава горздрава, есть 36-летняя гражданка Филиппин. Согласно предварительному диагнозу у нее травмы грудной клетки и перелом бедер. В целом состояние оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китайские компании стали чаще заимствовать российские бренды
МИД РФ призвал Израиль и Пакистану вернуться к устойчивому режиму прекращения огня
Сорвался первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Япония обозначила юг Курил как свою "исконную территорию"
Силуанов: индивидуальный пенсионный капитал увеличит пенсии до 20%
Медведев поручил до 15 апреля решить вопрос о наказании за съемку в кинозалах
Россияне признались, что больше доверят новостям из телевизора, чем Telegram-каналам
Кинолога «Внуково», издевавшегося над служебной собакой, уволили
В МВД предложили лишать наркоманов права на вождение автомобилем
Басманный суд Москвы продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на завершение карьеры Конора Макгрегора
Кадровый конкурс Сахалина взял пример с «Лидеров России»
Facebook удалил более 2,6 тысяч страниц из России, Косово и Ирана
Дмитрий Медведев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили нацпроекты, «АвтоВАЗ» и экологию
Защита Кокорина обратилась с жалобой в ЕСПЧ
Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ и свободу слова
Лавров: Россия заинтересована в наращивании экономического сотрудничества с США
Шесть человек пострадали в результате пожара ТЦ в Баку
Правительство пообещало не корректировать налоги в ближайшие шесть лет
Неопознанные светящиеся объекты были замечены над Москвой
Астрономы определили место рождения Юпитера
В Австралии четырехметровый крокодил поживился уловом местных рыбаков
Ford может отказаться от продажи легковых автомобилей в России
В России запущен новый сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
В Крыму назвали утопическими планы Украины и НАТО по возвращению Крыма
Эксперт: российский «Посейдон» появится раньше названного в США срока
В Кремле прокомментировали решение США признать суверенитет Израиля над Голанами
Песков: Путину регулярно докладывают о ситуации с "китовой тюрьмой"