В Казахстане при столкновении автобусов погибли два человека, 35 пострадали
В столице Казахстана – Нур-Султане – во вторник на перекрестке столкнулись два пригородных автобуса. По инерции они задели еще один находившийся рядом автобус, машину скорой помощи и ряд легковых автомобилей.
«Всего пострадало 35 человек, два человека погибли, 23 – госпитализированы», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии со ссылкой на руководителя городского управления общественного здравоохранения Камалжана Надырова.
Два автобуса столкнулись в Нур-Султане.
По его словам, в настоящий момент трем пострадавшим проводится операция, еще четверо готовятся к этому. Некоторые люди уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой.
Среди пострадавших в ДТП, как отметил глава горздрава, есть 36-летняя гражданка Филиппин. Согласно предварительному диагнозу у нее травмы грудной клетки и перелом бедер. В целом состояние оценивается как тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU