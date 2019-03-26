В Казахстане при столкновении автобусов погибли два человека, 35 пострадали

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-26T15:05:46+03:00

В Казахстане в ДТП погибли два человека, 35 пострадали. Фото мэрии города

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В столице Казахстана – Нур-Султане – во вторник на перекрестке столкнулись два пригородных автобуса. По инерции они задели еще один находившийся рядом автобус, машину скорой помощи и ряд легковых автомобилей.

«Всего пострадало 35 человек, два человека погибли, 23 – госпитализированы», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии со ссылкой на руководителя городского управления общественного здравоохранения Камалжана Надырова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699334" frameborder="0"></iframe> Два автобуса столкнулись в Нур-Султане.

По его словам, в настоящий момент трем пострадавшим проводится операция, еще четверо готовятся к этому. Некоторые люди уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой.

Среди пострадавших в ДТП, как отметил глава горздрава, есть 36-летняя гражданка Филиппин. Согласно предварительному диагнозу у нее травмы грудной клетки и перелом бедер. В целом состояние оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU