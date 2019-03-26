Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра Абызова
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. Бывшего министра подозревают в создании преступного сообщества и афере на 4 млрд рублей. По данным Следственного комитета, похищенные средства были выведены за границу.
В ведомстве отмечают, что экс-чиновник действовал "в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым", обманывая акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» (Новосибирская область).
Подчеркивается, что такое хищение в особо крупном размере "поставило под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".
По информации Следственного комитета, сейчас совершаются следственные действия с фигурантами указанного уголовного дела.
"Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении ведомства.
Позже стало известно, что ФСБ задержала Абызова. Ему могут быть вменены новые эпизоды мошенничества. Экс-министру может грозить срок до 20 лет лишения свободы.
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.
ИСТОЧНИК KP.RU