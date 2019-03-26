Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра Абызова

СЕГОДНЯ 19:11 2019-03-26T19:55:47+03:00

Михаил Абызов подозревается в создании преступного сообщества и афере на 4 млрд рублей [видео]

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. Бывшего министра подозревают в создании преступного сообщества и афере на 4 млрд рублей. По данным Следственного комитета, похищенные средства были выведены за границу.

В ведомстве отмечают, что экс-чиновник действовал "в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым", обманывая акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» (Новосибирская область).

Подчеркивается, что такое хищение в особо крупном размере "поставило под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

По информации Следственного комитета, сейчас совершаются следственные действия с фигурантами указанного уголовного дела.

"Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что ФСБ задержала Абызова. Ему могут быть вменены новые эпизоды мошенничества. Экс-министру может грозить срок до 20 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699449" frameborder="0"></iframe> СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.

ИСТОЧНИК KP.RU