В Госдуме прокомментировали изменение статуса Курил в японских учебниках
Японские власти внесли изменения в учебники обществознания для младших классов. Теперь на картах территория юга Курильских островов, а также спорные территории с Китаем и Южной Кореей обозначены «исконными территориями страны».
Между РФ и Японией никаких договоренностей по данному вопросу пока нет, такая позиция выгляди странной, отметили в Госдуме. Тем не менее, образовательный процесс – это внутреннее дело каждого государства.
- Данная позиция – это фальсификация истории и подрастающее поколение будет дезориентировано. Любые поползновения на наши острова неприемлемы. Токио обязан уважать наш суверенитет и национальные интересы, - прокомментировал ФАН член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее стало известно мнение жителей Курильских островов о том, должны ли эти территории оставаться в составе России или их можно передать Японии. Именно с такой формулировкой специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 11 по 17 февраля провели опрос среди населения Южных Курил.
ИСТОЧНИК KP.RU