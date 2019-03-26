В Госдуме прокомментировали изменение статуса Курил в японских учебниках

СЕГОДНЯ 19:43 2019-03-26T19:44:00+03:00

Депутаты уверены, что японцы могут включать в свою образовательную программу все, что угодно, но по факту это российская территория

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Японские власти внесли изменения в учебники обществознания для младших классов. Теперь на картах территория юга Курильских островов, а также спорные территории с Китаем и Южной Кореей обозначены «исконными территориями страны».

Между РФ и Японией никаких договоренностей по данному вопросу пока нет, такая позиция выгляди странной, отметили в Госдуме. Тем не менее, образовательный процесс – это внутреннее дело каждого государства.

- Данная позиция – это фальсификация истории и подрастающее поколение будет дезориентировано. Любые поползновения на наши острова неприемлемы. Токио обязан уважать наш суверенитет и национальные интересы, - прокомментировал ФАН член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее стало известно мнение жителей Курильских островов о том, должны ли эти территории оставаться в составе России или их можно передать Японии. Именно с такой формулировкой специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 11 по 17 февраля провели опрос среди населения Южных Курил.

ИСТОЧНИК KP.RU