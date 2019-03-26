2019-03-26T14:56:34+03:00
Политика

Япония обозначила юг Курил как свою "исконную территорию"

Именно так написано в учебниках обществоведения для 3-6 классов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Японское правительство решило обозначить "исконными территориями страны" южную часть Курильских острововЯпонское правительство решило обозначить "исконными территориями страны" южную часть Курильских острововФото: REUTERS
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Японские учебники по обществоведению уверяют учеников 3-6 классов в том, что вся южная часть Курил, а также острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто) являются "исконными территориями страны". Поручение о внесении соответствующей информации в пособия дало правительство государства.

И если на южные Курилы Токио открыто претендовало в своих учебниках и до этого, то подход к ситуации с Сенкаку, спор из-за которого ведется с Китаем, и Такэсимой, используемым Республикой Корея, изменился лишь недавно.

Агентство Kyodo поясняет, что это связно с курсом Японии на отстаивание своей позиции по территориальным вопросам.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года наш спецкор Дарья Асламова посетила Страну восходящего солнца и попыталась узнать, так ли там на самом деле жаждут возвращения Курильских островов, и почему достичь соглашения будет непросто.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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