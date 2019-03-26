Пушков: Эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-26T19:59:56+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков, который во вторник, 26 марта, пришел в студию прямого эфира Радио «Комсомольская правда», поделился своим мнение о том, когда началась эпоха фейковых новостей.

- Я считаю, что эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну. Ведь тогда весь мир убедили в том, что американцы долетели до Луны. Но таких технических возможностей не было. При этом никаких доказательств американцы так и не представили, - сказал Пушков.

Напомним, по официальной версии Вашингтона, первым человеком, ступившим на Луну, в 1969 году стал американец Нил Армстронг. Однако все больше людей ставят этот «факт» под сомнение. В частности, российский сенатор Алексей Пушков уже давно говорит о том, что американские астронавты вряд ли бывали на естественном спутнике Земли.

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ИСТОЧНИК KP.RU