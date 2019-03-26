2019-03-26T19:59:56+03:00
Политика

Пушков: Эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну

Российский сенатор в прямом эфире отвечает на вопросы слушателей Радио «КП» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Самый знаменитый и узнаваемый сенатор России Алексей ПушковСамый знаменитый и узнаваемый сенатор России Алексей ПушковФото: Иван МАКЕЕВ
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Российский сенатор Алексей Пушков, который во вторник, 26 марта, пришел в студию прямого эфира Радио «Комсомольская правда», поделился своим мнение о том, когда началась эпоха фейковых новостей.

- Я считаю, что эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну. Ведь тогда весь мир убедили в том, что американцы долетели до Луны. Но таких технических возможностей не было. При этом никаких доказательств американцы так и не представили, - сказал Пушков.

Напомним, по официальной версии Вашингтона, первым человеком, ступившим на Луну, в 1969 году стал американец Нил Армстронг. Однако все больше людей ставят этот «факт» под сомнение. В частности, российский сенатор Алексей Пушков уже давно говорит о том, что американские астронавты вряд ли бывали на естественном спутнике Земли.

Сенатор Пушков - об Украине и США.Позвоните в Комсомолку - Алексею Пушкову, самому знаменитому сенатору страны. Об Украине, США, НАТО - в прямом эфире обсуждаем главные политические новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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