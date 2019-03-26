Huawei представила новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro

СЕГОДНЯ 20:10 2019-03-26T20:10:53+03:00

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Во вторник, 26 марта, китайская компания Huawei презентовала свои новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro. Презентация новинок прошла под девизом "Изменить правила фотографирования".

Были представлены модели P30 с диагональю 6,1 дюйма и P30 Pro с диагональю 6,47 дюйма в черном, жемчужном, красном, голубом цветах, а также в цвете "северное сияние".

Рекомендованная розничная цена за модель Huawei P30 с 128 Гб памяти составляет 799 евро. Huawei P30 Pro 128 ГБ стоит 999 евро, а с 256 ГБ памяти - 1099 евро и с 512 ГБ - 1249 евро. Уже 26 марта начинаются продажи новинок в мире. В российских магазинах флагманы от Huawei появятся 2 апреля, при этом они будут только голубого цвета и "северное сияние". Цены для России будут известны в день старта продаж.

Huawei представила новые флагманы P30 и P30 Pro.

ИСТОЧНИК KP.RU