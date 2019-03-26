2019-03-26T20:10:53+03:00
Умные вещи

Huawei представила новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro

В России новинки начнут продаваться 2 апреля [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Презентация новинок от HuaweiПрезентация новинок от HuaweiФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 марта, китайская компания Huawei презентовала свои новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro. Презентация новинок прошла под девизом "Изменить правила фотографирования".

Были представлены модели P30 с диагональю 6,1 дюйма и P30 Pro с диагональю 6,47 дюйма в черном, жемчужном, красном, голубом цветах, а также в цвете "северное сияние".

Рекомендованная розничная цена за модель Huawei P30 с 128 Гб памяти составляет 799 евро. Huawei P30 Pro 128 ГБ стоит 999 евро, а с 256 ГБ памяти - 1099 евро и с 512 ГБ - 1249 евро. Уже 26 марта начинаются продажи новинок в мире. В российских магазинах флагманы от Huawei появятся 2 апреля, при этом они будут только голубого цвета и "северное сияние". Цены для России будут известны в день старта продаж.

Huawei представила новые флагманы P30 и P30 Pro.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведеву доложили о задержании Абызова
Пушков рассказал, чем Крым отличается от Донбасса
Киевсикй суд отказался признавать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею за томосом
Пушков: Эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну
В российских автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на федеральных дорогах
В Госдуме прокомментировали изменение статуса Курил в японских учебниках
Пушков о выборах на Украине: Не исключено, что Порошенко пойдет на массовые и грубые фальсификации
Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске
Пушков: Порошенко не может разорвать связи между Россией и Украиной
Пассажиров лайнера Viking Sky в качестве компенсации пригласят на новый круиз
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра Абызова
Самолет «черная жемчужина» поднялся в небо после ремонта
СК возбудил уголовное дело по сообщению о тайных тюрьмах на Украине
ЕС разрешил не переводить часы на зимнее и летнее время