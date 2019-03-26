2019-03-26T21:23:49+03:00
В мире

В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, "США вновь приняли решение "навести порядок" в Латинской Америке, начав с Венесуэлы"
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения Организации американских государств в том, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Венесуэлы.

Ранее руководство ОАГ, которое поддерживает незаконно объявившего себя главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, выступило против отправки в эту страну российских военных.

"США вновь приняли решение "навести порядок" в Латинской Америке, начав с Венесуэлы», - говорится в комментарии Захаровой.

По ее словам, Москва сожалеет, что ОАГ помогает усилению "колонизаторских замашек" США, которые могут быть распространены и на другие страны.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против избранного президента Николаса Мадуро, после сего лидер оппозиции Гуаидо объявил себя главой государства. США и ряд другие стран признали его президентом Венесуэлы. При этом Россия, Китай и другие государства поддержали Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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