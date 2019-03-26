В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения Организации американских государств в том, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Венесуэлы.
Ранее руководство ОАГ, которое поддерживает незаконно объявившего себя главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, выступило против отправки в эту страну российских военных.
"США вновь приняли решение "навести порядок" в Латинской Америке, начав с Венесуэлы», - говорится в комментарии Захаровой.
По ее словам, Москва сожалеет, что ОАГ помогает усилению "колонизаторских замашек" США, которые могут быть распространены и на другие страны.
Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против избранного президента Николаса Мадуро, после сего лидер оппозиции Гуаидо объявил себя главой государства. США и ряд другие стран признали его президентом Венесуэлы. При этом Россия, Китай и другие государства поддержали Мадуро.
ИСТОЧНИК KP.RU