Адвокат Шнурова попросил прокуратуру обратить внимание на пост Разина

СЕГОДНЯ 01:37 2019-03-27T01:47:53+03:00

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В ночь на среду, 27 марта, стало известно, что представляющий интересы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова адвокат Константин Добрынин обратился в столичную прокуратуру и следственные органы Москвы с просьбой проанализировать высказывания продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в адрес своего клиента. Юрист обращает внимание надзорных ведомств на то, что пост Разина в Instagram от 23 марта может содержать призывы к «насилию над гражданами».

В своем обращении к прокурорам и следователям адвокат указал, что в тексте «содержатся призывы к применению насилия в отношении Шнурова Сергея Владимировича, обращённые к неограниченному кругу лиц», а также распространяется информация, которая провоцирует неприязнь к музыканту, пишет газета «Известия».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, продюсер «Ласкового мая» заявил, что он готов заплатить пять миллионов рублей и оказать юридическую поддержку тому, кто не побоится избить Сергея Шнурова. Поводом стало высказывание музыканта о Москве, которым, по мнению Разина, рокер оскорбил всех коренных жителей столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698889" frameborder="0"></iframe> Шнуров на слушаниях в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU