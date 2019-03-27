Порошенко назвал свой иск к телеканалу "1+1" попыткой защитить Украину

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-27T08:43:53+03:00

По мнению президента, владелец компании Игорь Коломойский хочет дестабилизировать ситуацию в стране с помощью СМИ

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его иск против телеканала "1+1" является элементом "защиты" государства от посягательства "самого большого олигарха-беглеца", владельца вещательной компании Игоря Коломойского.

"На сегодняшний день то, что мы видим по одному из общенациональных телеканалов, — я твёрдо убежден, что "красная линия" пересечена", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что никогда ранее не судился с журналиста, но сейчас вынужден был принять решение о подаче иска. Делается это, опять же, с целью защиты страны от Коломойского, который "сидит за границей и думает, что будет управлять украинскими марионетками".

По словам Порошенко, он уже подписал договор с адвокатами относительно начала судебного разбирательства. Президент уверен, что после вынесения вердикта ни у кого больше не будет желания использовать СМИ для "дестабилизации ситуации" в стране, передают "Украинские новости".

Сайт kp.ru писал о том, что политик решил обратиться в суд, поскольку телеканал "1+1" якобы систематически дезинформирует зрителей по приказу Коломойского, пытающегося отомстить за приватизацию принадлежавшего ему "Приватбанка".

В самой вещательной компании выдвинутые Порошенко обвинения назвали попыткой оказания давления на СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU