Родные рассказали, что Мария Бутина начала стремительно терять вес

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-27T10:18:36+03:00

Мария Бутина надеется, что уже в середине апреля она сможет вернутся в Россию Фото: из личного архива.

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Россиянка Мария Бутина ждет суда в американской тюрьме. Уже девять месяцев она находится в заключении. Это не могло не сказаться на состоянии здоровья девушки: она начала терять вес из-за плохого питания и страдает от стресса. С первым фактором бороться невозможно, а вот чтобы не думать о реальности, девушка активно занимается спортом, много читает и дает уроки математики другой заключенной.

Родные и сама Мария надеются, что 15 апреля суд вынесет приговор, после чего ее депортируют на родину. В конце марта, 28 числа, пройдет очередное заседание по делу россиянки, которую власти США обвиняют во вмешательстве в политику страны.

Сторона обвинения согласна с тем, чтобы наказанием стало шесть месяцев тюрьмы, которые она уже провела в исправительном учреждении. Этот срок должны засчитать россиянке.

— В целом себя Маша чувствует нормально, духом не падает и особо не жалуется, поскольку не хочет нас лишний раз пугать. Тем не менее знаю, что у нее есть проблемы с потерей веса. Сами понимаете, что тюремное питание не самое разнообразное и полезное. Постоянный стресс тоже сказывается на ее здоровье. Порой аппетита просто нет, - рассказал газете «Известия» отец девушки Валерий Бутин.

Девушку задержали в прошлом году. 13 декабря она частично признала в американском суде свою вину, согласившись с тем, что нарушила закон Штатов об иностранных агентах. Претензии к россиянке возникли после ее контакта с политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, зачем арестованная в США россиянка Мария Бутина заключила сделку с американским правосудием. Как заметил министр, наша соотечественница сделал это, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

Возможно совсем скоро ситуация разрешится, и девушка сможет вернуться домой. За юридическую помощь семья должна американским адвокатам более 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU