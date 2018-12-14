2018-12-14T12:37:47+03:00
Политика

Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием

По словам главы МИД РФ, россиянка сделала это, чтобы получить возможность освободиться и вернуться на родину
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 14 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, зачем арестованная в США россиянка Мария Бутина заключила сделку с американским правосудием. Как заметил министр, наша соотечественница сделал это, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

«Насколько я понимаю, весь смысл этой сделки с правосудием - такая практика характерна прежде всего для США - заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину», - приводит слова Лаврова ТАСС.

При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что Бутину «вынудили признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала». По его словам, россиянке создали невыносимые условия содержания, чтобы «сломать ее волю». «У меня есть основания полагать, что цель условий (содержания), которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю», - подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что Мария Бутина, которую задержали в США в июле этого года, пошла на сделку с американским правосудием. Чтобы смягчить срок заключения в три раза, россиянке пришлось заявить, что она участвовала в сговоре против Соединенных Штатов.

При этом адвокат девушки неоднократно замечал, что тюремное заключение и условия содержания могли повлиять на волю его клиентки и способность адекватно принимать решения.

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