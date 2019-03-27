В Литве вынесли приговор двум бывшим советским военнослужащим по «делу 13 января»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-27T13:39:59+03:00

Полковники запаса российской армии были обвинены в причастности к столкновениям у Вильнюсской телебашни 1991 года

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В среду, 27 марта, Вильнюсский окружной суд приговорил бывшего советского военнослужащего, полковника запаса российской армии, калининградца Юрия Меля и другого бывшего советского военнослужащего Геннадия Иванова к семи и четырем годам лишения свободы соответственно, по делу о январских событиях 1991 года в Литве.

«Подсудимый признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса с назначением суммированного наказания в виде семи лет лишения свободы», - огласила приговор Юрию Мелю председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене.

«Подсудимый признан виновным с назначением наказания в виде четырех лет лишения свободы», - зачитала она решение суда по делу Иванова. В суде пояснили, что он сможет находиться на свободе до окончательного вступления приговора в силу.

Гражданин России Юрий Мель находился в Литве под стражей с марта 2014 года. Он и Геннадий Иванов проходят обвиняемыми по так называемому «делу 13 января» - о столкновения у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Тогда президент СССР Михаил Горбачев приказал армии обеспечить безопасность на стратегических объектах во время народных выступлений в Вильнюсе.

В 2010 году Литва ввела уголовную ответственность за «отрицание преступлений оккупационных режимов» и попытки усомниться в том, что к гибели людей у телецентра причастны советские военные. Было также реанимировано «дело 13 января». Обвиняемыми по нему проходят 65 человек, включая политическое и военное руководство Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU