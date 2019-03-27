Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-27T13:47:24+03:00

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Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью. Его создатель профессор Имперского колледжа Лондона, научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт уже обрадовал потребителей и пообещал, что в продаже этот чудо-напиток появится в ближайшие пять лет.

Отмечается, что Натту удалось разработать спирт, который не вызывает интоксикацию, однако при этом позволяет почувствовать состояние опьянения. Однако у новинки есть весьма значительный недостаток. Спирт под названием Alcarelle имеет не очень приятный вкус. Однако ученый продолжает работать над формулой жидкости и надеется со временем улучшить его вкус, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что Alcarelle ученый изобрел его в 1983 году. Спирт регулируется как пищевая добавка и в настоящее время проходит тестирование на безопасность. Попробовать необычный продукт можно будет только после окончания всех проверок, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU