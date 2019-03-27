Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался во время испытаний

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-27T14:34:31+03:00

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Ходовые испытания новейшего американского суперавианосец CVN-78 Gerald R. Ford («Джеральд Форд»), заложенного в 2009 году, закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщили источники Военно-морского института США.

Из-за возникших проблем испытания были прерваны, и корабль был направлен обратно на верфь.

Проверка основных парогенераторов корабля показала, что они потребуют продолжительного ремонта. Однако, два ядерных реактора в ремонте не нуждаются.

Следует отметить, что у суперавианосца проблемы с подъемниками для вооружений, у которых нет надежного программного обеспечения.

Теперь авианосец планируют передать американскому флоту не раньше октября этого года, на три месяца позже изначально запланированного срока.

Ранее, сайт kp.ru писал об одном из самых дорогих авианосцев класса Ford, который также оказался не готов к бою. В 2016 году в Пентагоне сообщили о том, что у авианосца USS Gerald R. Ford обнаружены проблемы при посадке и взлете самолётах с палубы корабля.

Длина авианосца класса Ford - 333 метра, вес – 100 тысяч тонн. На борту корабля могут разместиться 4400 человек и 75 единиц авиатехники. Пентагон планирует использовать его в качестве взлётно-посадочной площадкой для истребителей F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU