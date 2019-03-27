Чиновников обяжут получать разрешение на запрос персональных данных человека

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-27T15:04:18+03:00

Доступ к персональным данным граждан будет выдаваться только с их согласия Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Доступ к персональным данным человека получить будет гораздо сложнее. Изменение коснется всех и в первую очередь чиновников. В Минкомсвязи отметили, что анализируют перечень данных, которые сегодня доступны государственным органам. Получить эти сведения можно без согласия человека и это не совсем корректно.

- Запрашивать сведения сегодня можно без согласия гражданина. Мы проводим дополнительный анализ и приходим к выводу, что в большинстве случаев, должен работать механизм согласия самого гражданина, - рассказал ФАН заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

Не исключено, что заниматься данными будет отдельная организация, которая выступит оператором всего процесса. Но, как уточнили в ведомстве, это обязательно будет государственная структура.

В 2020 году в России начнет действовать проект «Цифровой профиль» . Предполагается, что учетная запись человека будет включать в себя все сведения о ключевых документах и сведениях из госорганов.

ИСТОЧНИК KP.RU