Путинзаявил, что Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнила все мероприятия по борьбе с допингом. В среду, 27 марта, он проводит заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.
Глава государства также призвал завершить все вопросы, связанные с антидопинговой системой, чтобы российские спортсмены смогли принимать участие в следующих Олимпийских играх наравне с остальными.
"Нужно закрыть все вопросы, связанные с допинг-скандалом, чтобы спортсмены из России не подвергались ограничениям на Олимпиаде-2020 в Японии", - сказал Путин.
Кроме того, он высоко оценил результаты выступления россиян на Универсиаде в Красноярске и выразил надежду, что наши спортсмены и дальше будут добиваться самых высоких спортивных результатов.
"Надеюсь увидеть вас еще на Олимпийских играх с медалями такого же достоинства, которые вы получили на Универсиаде", - сказал президент победителям студенческих игр.
ИСТОЧНИК KP.RU