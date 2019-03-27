2019-03-27T15:48:09+03:00
Спорт

Путинзаявил, что Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом

Президент РФ проводит заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнила все мероприятия по борьбе с допингом. В среду, 27 марта, он проводит заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

Глава государства также призвал завершить все вопросы, связанные с антидопинговой системой, чтобы российские спортсмены смогли принимать участие в следующих Олимпийских играх наравне с остальными.

"Нужно закрыть все вопросы, связанные с допинг-скандалом, чтобы спортсмены из России не подвергались ограничениям на Олимпиаде-2020 в Японии", - сказал Путин.

Кроме того, он высоко оценил результаты выступления россиян на Универсиаде в Красноярске и выразил надежду, что наши спортсмены и дальше будут добиваться самых высоких спортивных результатов.

"Надеюсь увидеть вас еще на Олимпийских играх с медалями такого же достоинства, которые вы получили на Универсиаде", - сказал президент победителям студенческих игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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