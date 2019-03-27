2019-03-27T16:13:30+03:00
Общество

Путин: физкультура и спорт должны быть включены в нацпроекты

Глава государства напомнил о задаче вовлечь 55% населения страны в регулярные занятия спортом к 2024 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: физкультура и спорт должны быть включены в нацпроектыПутин: физкультура и спорт должны быть включены в нацпроектыФото: REUTERS
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Мероприятия по развитию физической культуры и спорта должны быть включены в национальные проекты РФ и должно быть предусмотрено их финансирование. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта.

«Я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение», - сказал он и уточнил, что особенно важно сделать это для нацпроектов «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование».

«За последние десять лет число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, как досуг, возросло с 17 до почти 40% и превысило 54 млн человек», - заявил глава государства и напомнил о задаче вовлечь 55% населения страны в регулярные занятия спортом к 2024 году. Путин также сообщил, что популяризации спорта послужит новый телеканал «Матч-Страна».

«В следующем году истекает срок действия нынешней стратегии развития физкультуры и спорта. В том числе с учетом нашего сегодняшнего разговора я прошу правительство оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030 года, и принять ее не позднее октября 2020 года, чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной и эффективной реализации этого документа», - сказал президент.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что основной темой совещания станут «национальные цели и стратегические задачи развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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