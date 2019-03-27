2019-03-27T19:22:43+03:00
Выборы президента Украины 2019

Владимир Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

Менее чем за неделю до выборов он опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%
Екатерина БОЛГОВА
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Предвыборная агитация на УкраинеПредвыборная агитация на УкраинеФото: REUTERS
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Шоумен Владимир Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине. Менее чем за неделю до голосования он опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, опубликованного центром "Социс".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, очередные выборы президента Украины состоятся уже в это воскресенье, 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По результатам соцопросов, в рейтинге Зеленский, за которого готовы проголосовать более 30% респондентов, Порошенко поддерживают 17% граждан, на третьем месте - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%).

Лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко поддерживают 7,9% опрошенных, главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,4%, а лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 6,4%.

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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