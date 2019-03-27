2019-03-27T20:22:28+03:00
Экономика

В "Нафтогазе" заявили, что Дания отказала "Северному потоку — 2"

В ноябре 2018 года датский премьер Ларс Ларсмуссен заявил о необходимости обсудить вопрос проекта газопровода на европейском уровне
Екатерина БОЛГОВА
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В компании "Нафтогаз Украины" заявили, что российский "Газпром" не смог согласовать с властями Дании маршрут газопровода "Северный поток — 2". Об этом украинская компания написала на своей странице в Twitter.

Напомним, в ноябре 2018 года датский премьер Ларс Ларсмуссен заявил о необходимости обсудить вопрос проекта газопровода на европейском уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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