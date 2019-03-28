2019-03-28T00:44:50+03:00
Происшествия

На Украине прогремела серия взрывов на газовой станции, есть пострадавшие

ЧП случилось в городе Кропивницкий, после взрыва цистерн с горючим загорелся жилой дом
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Вечером в среду, 27 марта, в украинском городе Кропивницкий прогремела серия взрывов на газовой станции. По предварительным данным местных СМИ, пострадали три человека, один из них доставлен в реанимацию.

Сообщается, что рванули несколько цистерн с горючим. Пламя от взрыва перекинулось на жилой дом. Сейчас площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, ближайший микрорайон полностью обесточен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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