В Тбилиси умер грузинский режиссер и актер Эрекле Бадурашвили

СЕГОДНЯ 01:30 2019-03-28T01:41:32+03:00

О смерти режиссера Эрекле Бадурашвили на 58-м году жизни сообщил Национальный центр кинематографии Грузии

Изменить размер текста: A A

Печальная весть пришла из Тбилиси: умер грузинский режиссер, сценарист и актер Эрекле Бадурашвили. Он скончался в понедельник, 25 марта, на 58-м году жизни, сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.

«Национальный киноцентр скорбит и выражает соболезнования семье Эрекле Бадурашвили», - говорится в сообщении на странице центра в Facebook.

Отмечается, что его последней работой стал фильм «Мост» совместного грузино-турецкого производства. Причина смерти не уточняется.

СПРАВКА «КП»

Эрекле Бадурашвили родился 4 января 1962 года в Тбилиси. В 1983 году окончил факультет режиссуры в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели.

Режиссер снял такие картины, как «Тбилиси – мой дом», «Автопортреты» и «Еще одна грузинская история», к двум последним написал сценарии. В качестве актера снимался в короткометражном фильме «Поезд».

ИСТОЧНИК KP.RU