2019-03-28T07:10:44+03:00
Политика

Трамп: Расследования по «делу России» не было бы, если бы Минюст США возглавлял Барр

Глава Белого дома очень доволен работой нового генерального прокурора страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что если бы нынешний министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр занимал эту должность раньше, он бы не позволил расследованию пресловутого «российского вмешательства» в американские президентские выборы даже начаться.

Таким мнением хозяин Овального кабинета поделился с соотечественниками в эфире телеканала Fox News, назвав Уильяма Барра «великолепным джентльменом».

«Если бы он был на этой должности изначально, этого никогда бы не случилось», - заявил Трамп.

Президент также очень положительно отозвался о работе Барра на посту главы Минюста и подчеркнул, что он «пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта, стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование приписываемого России пресловутого «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года завершено. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который его вел, не нашел никаких доказательств существования предполагаемого сговора членов избирательного штаба Трампа с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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