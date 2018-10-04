Пенс заявил, что "вмешательство" РФ меркнет на фоне действий Китая в США

СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-04T07:33:36+03:00

Американский политик считает, что Пекин планирует повлиять на выборы в Конгресс и следующие президентские выборы

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Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс планирует обвинить Китай в попытках вмешаться во внутренние дела страны. Об этом говорится в выдержках из его речи, которую он должен произнести в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне уже в этот четверг, 4 октября.

По словам американца, Пекин якобы мобилизовал скрытых агентов, организации и пропагандистские издания, целью которых является изменение представления граждан США о политике Китая. Делается это с помощью продвижения тем, вызывающих разногласия в обществе, например, пошлин и торговых войн.

"Как сказал мне недавно представитель нашей разведки высокого ранга, то, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что делает Китай в нашей стране", - говорится в тексте речи.

Пенс уверяет, что КНР планирует предпринять "беспрецедентные усилия" для оказания влияния на общественное мнение американцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года. То же самое касается и следующих президентских выборов в США, которые состоятся в 2020-м.

"Китай хочет, чтобы в Америке был другой президент", - приводит газета The Wall Street Journal слова Пенса.

Напоследок вице-президент планирует осудить КНР за наращивание военного присутствия в Южно-Китайском море.

Примечательно, что сами американцы сейчас обсуждают идею проведения недельных учений в Тихом океане с участием боевых кораблей и авиации. Таким образом в Вашингтоне хотят предостеречь Пекин от "нежелательных действий" в Южно-Китайском море, передает сайт kp.ru.