Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

СЕГОДНЯ 07:38 2019-03-28T07:38:53+03:00

По словам Башара Джаафари, подарив еврейскому государству пару штатов, США также смогут «поддержать» эту страну [видео]

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Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации, предложил отдать Израилю два американских штата вместо Голанских высот. По его словам, подарив еврейскому государству пару штатов, США также смогут «поддержать» эту страну.

«У США есть достаточно земель, которые простираются на большие расстояния, - отдайте их Израилю - Северную или Южную Каролину? Почему не отдать Южную Каролину - это хороший участок земли. Ну, подарите Израилю пару штатов», - приводит слова Джаафари Reuters.

При этом дипломат подчеркнул, что Голанские высоты принадлежат арабской республике, и пообещал, что эта территория вернется к сирийцам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший понедельник президент США Дональд Трамп провел встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в ходе которой подписал декларацию о признании суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами. Большинство стран не поддержали это решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU