Володин призвал все страны отреагировать на решение США по Голанам

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-26T12:36:22+03:00

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Все страны должны дать оценку действиям президента США Дональда Трампа, который принял решение в обход Совета Безопасности и ООН, подписав прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Соответствующие заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном во вторник, 26 марта.

«Решение, которое принял президент США в отношении Голанских высот, игнорировав в основе своей диалог со всеми странами в рамках ООН, - это решение фактически принято в обход ООН и Совета Безопасности, поэтому все страны должны высказаться по этому вопросу», - сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что подобные решения – это «прямой путь к войне». В связи с этим он призвал не допустить эскалации и «сделать все, чтобы глобальная безопасность, которая достигнута была за счет диалога, укреплялась».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 25 марта Трамп подписал указ о признании принадлежности Израилю Голанских высот. Его решение осудила Лига арабских государств. Сирия сразу же после заявление Дональда Трампа о намерении признать Голанские высоты частью Израиля призвала ООН отреагировать и дать оценку этим действиям. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, заметила, что подобные высказывания могут оказать негативное влияние на процесс ближневосточного урегулирования и назвала заявление нынешнего главы Соединенных Штатов безответственным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU