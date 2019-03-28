Путина торжественно встретили в аэропорту Бишкека
В четверг, 28 марта, самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Манас в Бишкеке. При этом в воздушной гавани была организована торжественная встреча.
Так, сначала российского лидера поприветствовал глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Затем же Путину предложили попробовать киргизское национальное блюдо - боорсоки, немного озадачившее нашего президента.
Как видно на кадрах, снятых в бишкекском аэропорту, глава нашего государства был вынужден уточнить у своего коллеги, как правильно есть боорсоки. «Это нужно макать?» - спросил он.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в Бишкеке президент РФ намерен провести переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым и обсудить с ним, в частности, развитие двусторонних отношений.
СПРАВКА «КП»
Боорсоки - блюдо, которое, как правило, готовится из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков (ромбовидной или круглой формы) путем жарки во фритюре в казане.
«Это надо макать?»: Путин и боорсоки.
ИСТОЧНИК KP.RU