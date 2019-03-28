Путина торжественно встретили в аэропорту Бишкека

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-28T10:09:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 марта, самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Манас в Бишкеке. При этом в воздушной гавани была организована торжественная встреча.

Так, сначала российского лидера поприветствовал глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Затем же Путину предложили попробовать киргизское национальное блюдо - боорсоки, немного озадачившее нашего президента.

Как видно на кадрах, снятых в бишкекском аэропорту, глава нашего государства был вынужден уточнить у своего коллеги, как правильно есть боорсоки. «Это нужно макать?» - спросил он.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в Бишкеке президент РФ намерен провести переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым и обсудить с ним, в частности, развитие двусторонних отношений.

СПРАВКА «КП»

Боорсоки - блюдо, которое, как правило, готовится из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков (ромбовидной или круглой формы) путем жарки во фритюре в казане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699709" frameborder="0"></iframe> «Это надо макать?»: Путин и боорсоки.

ИСТОЧНИК KP.RU