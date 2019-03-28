В Германии тысячи человек эвакуированы из-за бомбы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-28T11:10:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу в трех европейских городах были обнаружены бомбы военных времен. Самая масштабная эвакуация из-за снаряда произошла в Германии в городе Ростоке. Здесь во время подготовки к строительным работам была найдена бомба весом 250 тонн. Примечательно, что снаряд был обнаружен в самом центре города, из-за чего пришлось оцепить один из самых населенных районов.

В результате операции из домов и офисов были эвакуированы порядка десяти тысяч человек. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и саперы, которым удалось оперативно и максимально осторожно обезвредить снаряд. В результате, операции работы никто не пострадал, а людям вскоре было разрешено вернуться в свои дома и рабочие кабинеты, пишет сайт телеканала «Звезда».

Еще одна похожая ситуация произошла в Кельне. Здесь обнаруженный снаряд оказался еще больше — он весил около полутонны. У бомбы, которую нашли во время строительных работ, был активирован детонатор, из-за чего радиус опасной зоны составил 300 метров. В результате, в регионе на время операции по обезвреживанию пришлось эвакуировать более двух тысяч человек, пишут сайт argumenti.ru.

А в польском городе Полице 200-килограммовая бомба лежит в промзоне. Жилых домов поблизости нет, однако рядом стоит завод по производству удобрений. В настоящее время власти решают, когда и как можно извлечь снаряд, чтобы отвезти его на полигон для утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU