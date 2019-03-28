Глава NASA рассказал о планах США по освоению Луны

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-28T11:28:15+03:00

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Американская администрация планирует установить постоянное присутствие на Луне. С таким заявлением выступил глава NASA Джеймс Брайденстайн.

Эксперт рассказал, как в США планируется «захват» земного спутника. По его словам, в отличие от экспедиции Apollo, в этот раз американцы рассчитывают завершить полет постоянным присутствием, и рассказал, как это будет происходить.

«Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой», - приводит слова Брайденстайна сайт телеканала «Звезда».

Более того, глава NASA рассказал, что американцы намерены использовать Луну лишь как тренировочный полигон, чтобы их астронавты научились «жить и работать в другом мире».

На самом же деле у США более грандиозные планы. Брайденстайн сообщил, что опыт, накопленный в ходе лунных полетов и развертывания базы на Луне, может послужить в дальнейшем в ходе путешествий на Марс, пишет «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU