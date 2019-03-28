2019-03-28T18:37:03+03:00
Экономика

Валютный рынок России оказался самым стабильным среди развивающихся стран

Это особенно заметно на фоне изменчивости валютного рынка
Алия КАМИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Валютный рынок России оказался самым стабильным среди развивающихся странВалютный рынок России оказался самым стабильным среди развивающихся странФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Как сообщила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, на фоне недавней волатильности российский валютный рынок показывает наибольшее спокойствие и стабильность по сравнению с остальными рынками развивающихся стран.

«Вчера было достаточно сильное движение на рынках развивающихся стран, на самом деле рубль был одной из наименее затронутых этим движением валют», – цитирует Ксению Юдаеву агентство ТАСС.

Первый зампред ЦБ также подчеркнула, что накануне были «некоторые события в Турции, которые могли повлиять на настрой инвесторов. Но российский рынок демонстрирует наибольшее спокойствие по сравнению со всеми остальными на этом фоне».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Центральный банк России впервые за четыре года дает лицензию новому банку, который создан в Казани. Запись о новом банке уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского
"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"
Анджелина Джоли станет новым супергероем Marvel
В Кремле прокомментировали призыв Трампа «убраться из Венесулы»
В Гватемале нашли водителя грузовика, врезавшегося в толпу людей
Причастному к двойному теракту в московском метро боевику предъявлено обвинение
На Украине рассказали о создании электромагнитного оружия
Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью
Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
В Кремле заявили, что Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреля
Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию
Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске
Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия
Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины