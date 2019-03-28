Валютный рынок России оказался самым стабильным среди развивающихся стран

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-28T18:37:03+03:00

Это особенно заметно на фоне изменчивости валютного рынка

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Как сообщила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, на фоне недавней волатильности российский валютный рынок показывает наибольшее спокойствие и стабильность по сравнению с остальными рынками развивающихся стран.

«Вчера было достаточно сильное движение на рынках развивающихся стран, на самом деле рубль был одной из наименее затронутых этим движением валют», – цитирует Ксению Юдаеву агентство ТАСС.

Первый зампред ЦБ также подчеркнула, что накануне были «некоторые события в Турции, которые могли повлиять на настрой инвесторов. Но российский рынок демонстрирует наибольшее спокойствие по сравнению со всеми остальными на этом фоне».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Центральный банк России впервые за четыре года дает лицензию новому банку, который создан в Казани. Запись о новом банке уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU